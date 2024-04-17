Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды 18 апреля

Воды не будет на 13 улицах.

Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды 18 апреля. Об этом сообщает сайт «Водоканала».

В четверг, 18 апреля, с 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:

1-й Пионерский переулок, дом № 1-а;

1-й Вокзальный проезд (1-я Безбожная), дома №№ 6, 8, 10, 12;

2-й Вокзальный проезд (2-я Безбожная), дома №№ 1, 2, 3, 5-7, 6, 9;

улица Вокзальная, дома №№ 26-44 (четная сторона), 61-89, 91 (нечетная сторона), ЖД вокзал Рязань-1;

Коммунистический переулок, дома №№ 3, 6, 8, 9, 10;

Комсомольский переулок, дома №№ 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15;

Малое шоссе, дома №№ 3, 28;

Первомайский проспект, дома №№ 70/1, 72;

улица 1-я Прудная, дома №№ ½, 2-а, 2-б, 2-в, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 с/т «кирпичник», 14/10, 16, 16-а, 18-а (МБДОУ Детский сад № 105), 20 корпус 1, 20-б (МБДОУ Детский сад № 105), 21, 22, 23, 23 с/т «кирпичник», 9, 24, 24-а;

улица 2-я Прудная, дома №№ 2, 11, 13, 8 (Рязанский районный суд), 1/1ч/д, 3/10 ч/д;

улица Прудный проезд, дома №№ 1, 10, 12, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 6 (частный сектор);

улица Связи, дома №№ 2-г, 5/4, 7, 8/2 (МКУ Техобеспечение), 9, 10, 10 корпус 1, 11 (МКУ Техобеспечение), 11-а (МКУ Техобеспечение), 12, 12-а, 13, 14 (МКУ Техобеспечение), 15, 15-а (МБУК ЦСДБ города Рязани / филиал № 6), 17, 17 (ГАУ РО Издательство Пресса), 17-а (МБОУ Школа № 38), 18, 19, 20, 22, 22 (ГБУ РО Городская поликлиника № 12);14-а баня, 10-в;

улица Соколовская, дома №№ 1, 1 корпус 1, 1 корпус 2, 2-а, 2-б, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 3-б, 5 (Почта России), 5 корпус 1, 5 корпус 2, 5-а, 6, 6 корпус 1, 7, 7 корпус 1, 8, 9, 9-а, 12/5 (МКУ Техобеспечение), 13/3, 14, 15, 17 (организация Сокол), 19/5 (гостиница «Бриз»), 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

Подвоз технической воды будет по адресу: улица Вокзальная, дом № 26-а с 10:00.