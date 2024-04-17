Россиян предупредили о появлении новой формы гриппа

В стране растет угроза глобальной биологической безопасности.

Россиян предупредили о появлении новой формы гриппа. Об этом в среду, 17 апреля, написало агентстсво ТАСС со ссыкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

По ее словам, в мире растут угрозы глобальной биологической безопасности. Эпидемиологическая обстановка оценивается, как нестабильная.

В 2024 году случаи заражения людей вирусами гриппа птиц зафиксированы в Великобритании, Вьетнаме, Испании, Китае, США, а также впервые в Эквадоре и Чили, отметила руководитель ведомства. Вспышки лихорадок Эбола и Марбург отмечены на новых территориях.

«В прошедшем году зарегистрировано более 3,5 млн случаев лихорадки Денге, растет число заболеваний лихорадкой Западного Нила», — добавила Попова.

География распространения холеры тоже увеличилась: в 2023 году заболели более полумиллиона человек в 25 странах мира, за три месяца этого года только официально подтверждено 110 тысяч случаев заболевания в 23 странах, отметила глава Роспотребнадзора.