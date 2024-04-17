Появилось видео с места возгорания автомобиля в центре Рязани
Напомним, инцидент произошел в среду, 17 апреля, на улице Ленина у ТЦ «Атрон». На месте работали пожарные.
Появилось видео возгорания автомобиля в центре Рязани. Видео в редакцию РЗН. Инфо прислал очевидец.
Напомним, инцидент произошел в среду, 17 апреля, на улице Ленина у ТЦ «Атрон».
По данным регионального ГУ МЧС, к тушению авто привлекалась 1 единица техники и 4 человека личного состава.
Ранее сообщалось, что автомобиль загорелся, когда водитель повернул ключ зажигания.