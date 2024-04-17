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Politico: украинская оборона может рухнуть летом
Об этом издание сообщило со ссылкой на высокопоставленных украинских офицеров.

Фронт на Украине, удерживаемый ВСУ, может развалиться летом. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских офицеров.

По их мнению, украинская оборона не выдержит предполагаемого наступления российской армии и Украина неизбежно потеряет еще больше территорий. Также в публикации указано, что украинским военным не хватает снабжения и это подрывает их моральный дух. Издание отмечает, что Россия «как никогда близка к своим целям» в зоне спецоперации.

Автор материала констатирует, что моральный дух ВСУ подавлен на фоне непрекращающихся бомбардировок, нехватки оружия и высоких потерь. Также отмечается, что многие украинцы всем правдами и неправдами стремятся избежать мобилизации.