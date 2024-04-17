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Молодые профактивисты встретились с врачами Рязанской ОДКБ

Профсоюзная молодежь — активисты отрасли здравоохранения региона с программой «Профдесант» посетили уже второе медицинское учреждение. В этот раз им стала областная детская клиническая больница имени Дмитриевой.

Проект Молодежной комиссии Рязанской областной организации Профсоюза «Профдесант» — уникальная программа, ломающая стереотипы, призванная изменить отношение работников отрасли здравоохранения к профсоюзной деятельности и достижениям Профсоюза, в первую очередь, через новые способы подачи информации и знакомство с непосредственными участниками профсоюзного движения.

Миссия проекта — донести до работников новый образ Профсоюза — союза профессионалов, объединяющего неравнодушных работников отрасли.

Участники встречи — работники больницы до 35 лет, встретили членов молодежной комиссии, чтобы вместе обсудить роль Профсоюза, в том числе на рабочем месте. Затронуты вопросы, наиболее актуальные для молодежи, дана информация о возможностях реализации личностных потребностей через участие в профсоюзных мероприятиях.

Формат общения с коллегами — семинар — выбран неслучайно, поскольку дает больше возможностей и для получения информации, и для живого общения. Сотрудники ОДКБ смогли узнать о социальных программах Профсоюза для поддержки своих членов, традиционном молодежном образовательном форуме «Будущее здравоохранения», объединяющем сотрудников практически всех учреждений отрасли, стремительно развивающейся информационной работе, высокой эффективности правозащитной деятельности и многом другом.

Положительные отзывы участников проекта «Профдесант» в ОДКБ, курс администрации учреждения на поддержку движения показали правильность выбранного формата общения и позволяют надеяться на увеличение профсоюзного членства, установление прочных дружественных и профессиональных связей.