Милонов призвал запретить анкеты куртизанок на сайтах знакомств

Такие пользовательницы мешают создавать семьи.

Милонов призвал запретить анкеты куртизанок на сайтах знакомств. Его слова привела « Парламентская газета ».

Ранее депутат активно высказывался за распространение подобных сервисов отечественного происхождения. По его мнению, в вопросе интернет-знакомств есть недостаток — анкеты работниц сферы интимных услуг.

«Эти люди — профессиональные обитатели сайтов знакомств. Их объявления часто отличаются от других. У них нет цели создания семьи, зато много контактов. Я разговаривал с администраторами подобных сервисов. Они подтверждают, что проститутки и эскорт-агентства легко просчитываются, они известны. Другое дело — их не блокируют сами сайты, потому что им это невыгодно», — сообщил Виталий Милонов.

По его словам, порталы знакомств должны запрещать подобные анкеты, поскольку они не дают простым девушкам подняться выше в ленте кандидаток.

Ответственность за блокировку страниц эскортниц, по мнению Милонова, должна нести сама площадка для поиска партнера.