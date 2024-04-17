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Милонов призвал запретить анкеты куртизанок на сайтах знакомств
Такие пользовательницы мешают создавать семьи.

Милонов призвал запретить анкеты куртизанок на сайтах знакомств. Его слова привела «Парламентская газета».

Ранее депутат активно высказывался за распространение подобных сервисов отечественного происхождения. По его мнению, в вопросе интернет-знакомств есть недостаток — анкеты работниц сферы интимных услуг.

«Эти люди — профессиональные обитатели сайтов знакомств. Их объявления часто отличаются от других. У них нет цели создания семьи, зато много контактов. Я разговаривал с администраторами подобных сервисов. Они подтверждают, что проститутки и эскорт-агентства легко просчитываются, они известны. Другое дело — их не блокируют сами сайты, потому что им это невыгодно», — сообщил Виталий Милонов.

По его словам, порталы знакомств должны запрещать подобные анкеты, поскольку они не дают простым девушкам подняться выше в ленте кандидаток.

Ответственность за блокировку страниц эскортниц, по мнению Милонова, должна нести сама площадка для поиска партнера.