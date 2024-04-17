Медведев выступил за уголовную ответственность для иноагентов в России

«Надо и нам изменить закон, взяв за основу некоторые правила американского. Например, установить уголовную ответственность для иноагентов, как в Штатах», — написал политик.

Медведев выступил за уголовную ответственность для иноагентов в России. Об этом зампред Совета безопасности РФ написал в своем Telegram-канале.

«Надо и нам изменить закон, взяв за основу некоторые правила американского. Например, установить уголовную ответственность для иноагентов, как в Штатах», — написал политик.

Отметим, что закон об иностранных агентах действует в России, в некоторых странах Запада, а также в Австралии, Израиле и Китае.