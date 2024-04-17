ГРПЗ присоединился ко Всероссийской акции «Неделя без турникетов»

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) традиционно проходит акция «Неделя без турникетов». Планируется, что предприятие посетит около 400 человек: рязанские школьники, учащиеся из Подвязьевской, Полянской и Искровской школ, а также студенты Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета и Академии ФСИН России.

По традиции для гостей подготовлена обширная экскурсионная программа с посещением музея и производственных подразделений предприятия. Это инструментальный, слесарно-каркасный цеха, цех гальванических и малярных работ, а также производственно-технические комплексы микроэлектронной техники и печатных плат, где ребят ознакомят с современными технологиями производства, а специалисты предприятия расскажут о специфике своей работы с демонстрацией рабочих процессов.

«ГРПЗ ежегодно принимает участие в данной акции. Для молодежи это отличная возможность узнать историю предприятия и ознакомиться с современным производством. Ребята общаются со специалистами, задают интересующие вопросы и видят, что представляет собой завод изнутри. Такой формат знакомства с предприятием помогает школьникам определиться с будущей профессией, а студентам — четко представить свою карьерную перспективу. Для нас важно заинтересовать ребят возможностью в будущем связать свою трудовую жизнь с ГРПЗ», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Всероссийская акция «Неделя без турникетов» проводится Союзом машиностроителей России с 2015 года дважды в год — в апреле и в октябре. Ее цель — формирование системы ранней профориентации подростков и молодежи. Ведущие государственные корпорации, машиностроительные холдинги и предприятия принимают активное участие в ее организации и проведении.