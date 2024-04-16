Жителя Клепиковского района осудили за повторное вождение пьяным

По данным следствия, в январе 2024 года пьяный мужчина решил доехать из Тумы до деревни Снохино. Отмечается, что в этот момент он уже был лишен водительских прав за пьяное вождение. Его задержали сотрудники ДПС.

Жителя Клепиковского района осудили за повторное вождение пьяным. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в январе 2024 года пьяный мужчина решил доехать из Тумы до деревни Снохино. Отмечается, что в этот момент он уже был лишен водительских прав за пьяное вождение. Его задержали сотрудники ДПС.

Суд назначил ему наказания в виде принудительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства ежемесячно, и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2,5 года.