Житель Волгограда стрелял из окна в человека

Мужчина целился в предполагаемого закладчика.

Житель Волгограда стрелял из окна в человека. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщил Telegram-канал «Волгоград».

По данным портала, инцидент произошел в Тракторозаводском районе. Мужчина увидел прохожего и предположил, что тот делает закладки. Волгоградец взял пистолет и выстрелил из окна в возможного распространителя наркотиков.

Попал ли стрелок в желаемую цель, не уточняется. Обращений с характерными травмами в медучреждения не поступало.