Житель Волгограда стрелял из окна в человека
Мужчина целился в предполагаемого закладчика.
Житель Волгограда стрелял из окна в человека. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщил Telegram-канал «Волгоград».
По данным портала, инцидент произошел в Тракторозаводском районе. Мужчина увидел прохожего и предположил, что тот делает закладки. Волгоградец взял пистолет и выстрелил из окна в возможного распространителя наркотиков.
Попал ли стрелок в желаемую цель, не уточняется. Обращений с характерными травмами в медучреждения не поступало.