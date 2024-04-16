Зеленский заявил, что у него есть план по уничтожению российской армии

По его словам, для этого Киеву надо получить только одно оружие.

Зеленский заявил, что у него есть план по уничтожению российской армии. Об этом пишет URA.ru.

По его словам, для разгрома российских войск Киеву надо получить только одно оружие.

«Как мы можем их уничтожить? План очень простой. Есть конкретное оружие, которое нам нужно получить. Есть особое оружие для защиты неба», — заявил президент Украины.

Он отметил, что об этом оружии знают в странах Запада. Но ничего конкретного уточнять не стал.

Ранее Зеленский заявил, что Украина разработала план нового контрнаступления.