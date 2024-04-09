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Зеленский: Украина разработала план нового контрнаступления
Зеленский заявил в интервью немецкому изданию Bild, что у Украины есть план нового контрнаступления, но для этого нужно больше западного оружия.

Зеленский заявил, что у Украины уже есть план нового контрнаступления. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild.

Зеленский подчеркнул, что для наступления Украине нужны современные системы вооружения от зарубежных партнеров, включая США.

Кроме того, он надеется, что Украина получит от партнеров современные технологии для производства новейших типов вооружения.

Ранее Зеленский призвал Запад поставить больше средств ПВО для защиты Харькова.