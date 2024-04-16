За неделю в Рязанской области 108 человек заболели коронавирусом

Заболеваемость снизилась на 21,2%.

За неделю в Рязанской области 108 человек заболели коронавирусом. Об этом сообщает пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю, с 8 по 14 апреля, на территории Рязанской области зарегистрировали 108 случаев COVID-19, 17 из них госпитализировали. Также за неделю от болезни вылечились 112 человек.

Заболеваемость снизилась на 21,2%.

Ранее в Рязанской области снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом на 10,4%.