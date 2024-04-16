В Уфе бездомный напал на школьницу и женщину

Полиция нашла и задержала его.

В Уфе бездомный напал на школьницу и женщину. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщил Telegram-канал Baza .

15 апреля девочка возвращалась из школы. За ней в подъезд зашел неизвестный мужчина, после чего раздались крики ребенка. Следом в дом заходила соседка, которая работает директрисой гимназии. Женщина спасла девочку и сняла напавшего на телефон.

Через полтора часа тот же мужчина совершил еще одно нападение, но уже на женщину. Он также зашел с ней в подъезд и скрылся, когда пострадавшая начала кричать.

Полицейские нашли и задержали злоумышленника. Им оказался 52-летний ранее судимый бездомный. Он подтвердил причастность к нападению на ребенка. Силовое ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Фото и видео: Telegram-канал Baza