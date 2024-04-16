В Тюменской области мужчина забил отца ковшом до смерти

В Тюменской области мужчина забил до смерти отца металлическим ковшом и кулаками. Об этом сообщил портал URA.ru .

Инцидент произошел 13 апреля.

По информации следствия, между 40-летним жителем Ярковского района и его 65-летним отцом во время распития алкоголя случился конфликт. «Обвиняемый нанес родителю несколько ударов металлическим ковшом, а также удары кулаками по голове и телу. Пострадавший скончался», — рассказали в следственном управлении СК РФ по региону.

Подозреваемого заключили под стражу. Обстоятельства преступления устанавливаются.