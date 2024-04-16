В Совфеде поддержали законопроект о регулировании работы маркетплейсов

По данным издания, комитет Совфеда поддержал законопроект о госрегулировании работы маркетплейсов, которым закрепляются права и обязанности владельцев таких торговых площадок и продавцов.

В Совфеде поддержали законопроект о регулировании работы маркетплейсов. Об этом пишет ТАСС.

По данным издания, комитет Совфеда поддержал законопроект о госрегулировании работы маркетплейсов, которым закрепляются права и обязанности владельцев таких торговых площадок и продавцов.

Согласно проекту, владелец маркетплейса не вправе требовать от покупателя деньги из-за возврата товара, также продавец будет обязан проводить проверку возраста покупателя при попытке обращения к карточке товара, продажа которого или предоставление информации о котором ограничены законодательством РФ для лиц, не достигших 18 лет.