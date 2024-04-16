В Рыбацком женщина метнула ножницы в сотрудницу Wildberries

Посетительница вспылила из-за вопроса работника пункта.

В Рыбацком женщина метнула ножницы в сотрудницу Wildberries. Об этом во вторник, 16 апреля, написал Telegram-канал « Mash на Мойке ».

По версии работницы, покупательница не могла решить, забирать ли заказ. Девушка спросила у клиентки, о ее решении, на что недовольная женщина сначала замахнулась для пощечины, а после запустила ножницами персоналу в лицо.

Сотрудница ПВЗ смогла уклониться, а дебоширка ушла. Позднее посетительница оставила негативный отзыв на пункт выдачи, обвинив в хамском поведении.

Фото и видео: Telegram-канал «Mash на Мойке»