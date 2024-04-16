В рязанском кафе и двух магазинах обнаружили незаконную продажу алкоголя
На владельцев составили административные протоколы.
В рязанском кафе и двух магазинах обнаружили незаконную продажу алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что нарушение правил реализации алкогольной продукции пресекли в кафе на улице Западной в Рязани, а также в торговой палатке на улице Керамзавода и в магазине в поселке Мурмино.
На владельцев составили административные протоколы.
Рейды продолжаются.