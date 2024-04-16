В рязанском кафе и двух магазинах обнаружили незаконную продажу алкоголя

На владельцев составили административные протоколы.

В рязанском кафе и двух магазинах обнаружили незаконную продажу алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что нарушение правил реализации алкогольной продукции пресекли в кафе на улице Западной в Рязани, а также в торговой палатке на улице Керамзавода и в магазине в поселке Мурмино.

На владельцев составили административные протоколы.

Рейды продолжаются.