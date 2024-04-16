В рязанском Дядькове прорвало канализацию, вода затопила дорогу

Автор видео опасается, что скоро вода затопит их дома.

В рязанском Дядькове прорвало канализацию, вода затопила дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал «Новая газета-Рязань».

Инцидент произошел во вторник, 16 апреля. На кадрах видно, как вода затопила дорогу. Автор видео опасается, что скоро вода затопит их дома.

«Бригада аварийщиков приехала в Дядьково: «Да, перекрыли на КНС» (канализационно-насосная станция). Придорожные канавы полны канализационными стоками, сотрудники аварийной службы сообщили жителям Дядькова, что «копать будут завтра», — отметили в посте.