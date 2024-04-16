В Рязанской области в марте родились Виталина, Демид и Еремей

В Рязанской области в марте зарегистрировали 530 новорожденных. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ЗАГС.
В области родились 237 девочек и 293 мальчика.
Среди девочек самыми популярными именами стали София, Анна, Мария, Виктория, Ева, Ксения, Василиса, Алиса, Елизавета, Александра, Ульяна. Среди мальчиков — Иван, Артем, Александр, Арсений, Максим, Егор, Тимофей, Ярослав, Андрей, Марк, Сергей, Матвей, Лев, Дмитрий, Николай, Роман.
В Рязанской области родились Аврора, Анисия, Анфиса, Ариана, Ассоль, Виталина, Диана, Евгения, Илона, Карина, Любовь, Наталья, Оксана, Станислава, Яна. Наиболее редкие имена среди мальчиков — Аким, Белояр, Вячеслав, Демид, Денис, Еремей, Илья, Лука, Марат, Олег, Роберт, Ростислав, Святослав, Тимур.