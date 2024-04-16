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В Рязанской области стартовал набор волонтеров на фестиваль «Небо России»
Событие пройдет в Спасском районе.

В Рязанской области стартовал набор волонтеров на фестиваль «Небо России». Об этом во вторник, 16 апреля, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Полеты будут стартовать в Спасском районе с 9 по 11 августа. В эти же дни состоится подведение итогов соревнований пилотов.

Агентство развития туризма региона приглашают добровольцев для помощи и координации фестиваля. Желающие должны быть старше 16-ти лет и отправить заявку на сайте DOBRO.RU до 30 апреля включительно. Добровольцев обучат работе на мероприятии, решению проблем и работе в команде.

Организатор обеспечит транспорт, питание, экипировку и сувениры для волонтеров.