В Рязанской области стартовал набор волонтеров на фестиваль «Небо России»

Событие пройдет в Спасском районе.

В Рязанской области стартовал набор волонтеров на фестиваль «Небо России». Об этом во вторник, 16 апреля, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Полеты будут стартовать в Спасском районе с 9 по 11 августа. В эти же дни состоится подведение итогов соревнований пилотов.

Агентство развития туризма региона приглашают добровольцев для помощи и координации фестиваля. Желающие должны быть старше 16-ти лет и отправить заявку на сайте DOBRO.RU до 30 апреля включительно. Добровольцев обучат работе на мероприятии, решению проблем и работе в команде.

Организатор обеспечит транспорт, питание, экипировку и сувениры для волонтеров.