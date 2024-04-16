В Рязанской области произошло ДТП с участием пяти автомобилей, есть погибший

Все случилось на 191-м км автодороги Р-22 «Каспий».

В Рязанской области произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По данным ведомства, в понедельник, 15 апреля, в Михайловском районе на 191-ом километре автодороги Р-22 «Каспий», произошло столкновение автомобилей «КАИ Е5», «Рено Магнум», «Шахман», «Шевроле Лачетти», «Фольксваген Пассат».

В результате происшествия водитель «Шевроле» и его пассажир получили различные травмы.

Водитель «КАИ» от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.