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В Рязанской области открыли горячую линию для сообщений о продаже вейпов и сигарет подросткам
О местах продажи вейпов и сигарет несовершеннолетним можно сообщить по номеру 8-800-234-29-26 или через сайт спасибозаотказ. рф (раздел «сообщите о нарушении»).

В Рязанской области открыли горячую линию для сообщений о продаже вейпов и сигарет подросткам. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

О местах продажи вейпов и сигарет несовершеннолетним можно сообщить по номеру 8-800-234-29-26 или через сайт спасибозаотказ. рф (раздел «сообщите о нарушении»).

Отмечается, что горячая линия создана в регионе в рамках социальной кампании по борьбе с продажей табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним «Спасибо за отказ!». Организаторами стали общественный совет по проблеме подросткового курения, правительство Рязанской области.