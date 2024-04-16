В Рязанской области открыли горячую линию для сообщений о продаже вейпов и сигарет подросткам

О местах продажи вейпов и сигарет несовершеннолетним можно сообщить по номеру 8-800-234-29-26 или через сайт спасибозаотказ. рф (раздел «сообщите о нарушении»).

В Рязанской области открыли горячую линию для сообщений о продаже вейпов и сигарет подросткам. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

О местах продажи вейпов и сигарет несовершеннолетним можно сообщить по номеру 8-800-234-29-26 или через сайт спасибозаотказ. рф (раздел «сообщите о нарушении»).

Отмечается, что горячая линия создана в регионе в рамках социальной кампании по борьбе с продажей табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним «Спасибо за отказ!». Организаторами стали общественный совет по проблеме подросткового курения, правительство Рязанской области.