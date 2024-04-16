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В Рязанской области осудили мужчину, ранившего ножом потерпевшего
Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В Рязанской области осудили мужчину, ранившего ножом потерпевшего. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В суде было установлено, что в июле 2022 года на берегу Прони подсудимый ударил ножом потерпевшего из хулиганских побуждений. Этим он причинил тяжкий вред здоровью.

Мужчину признали виновным. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор вступил в законную силу.