В Рязанской области осудили мужчину, ранившего ножом потерпевшего

Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В Рязанской области осудили мужчину, ранившего ножом потерпевшего. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В суде было установлено, что в июле 2022 года на берегу Прони подсудимый ударил ножом потерпевшего из хулиганских побуждений. Этим он причинил тяжкий вред здоровью.

Мужчину признали виновным. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор вступил в законную силу.