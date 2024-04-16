В Рязанской области 17 апреля ожидаются дожди и до +20 градусов

Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.

В Рязанской области в среду, 17 апреля, ожидаются дожди и до +20 градусов. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

В области будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, местами туман.

Днем пройдет дождь, местами сильный. В отдельных районах — гроза. Ветер юго-западный, 4-9 м/c, днем 6-11 м/c. Местами возможны порывы 11-16 м/c.

Температура воздуха по региону ночью +3, +8 градусов, днем +15, +20 градусов.