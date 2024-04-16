В Рязани женщина на электросамокате сбила девятилетнего ребенка

ДТП случилось во вторник, 16 апреля, напротив дома № 58 на Первомайском проспекте.

В Рязани женщина на электросамокате сбила девятилетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

ДТП случилось во вторник, 16 апреля, напротив дома № 58 на Первомайском проспекте. 20-летняя рязанка на электросамокате сбила девятилетнего ребенка на тротуаре.

Ребенка госпитализировали.

Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.