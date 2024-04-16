Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 16
13°
Срд, 17
12°
Чтв, 18
12°
ЦБ USD 94.07 0.48 17/04
ЦБ EUR 99.93 0.14 17/04
Нал. USD 94.00 / 94.68 12/04 13:20
Нал. EUR 101.51 / 95.10 12/04 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
Вчера 12:52
1 143
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
21 627
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
19 357
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
22 541
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Полицейские задержали курьера телефонных мошенников, обманувших трех пожилых рязанцев
Возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали курьера телефонных мошенников, обманувших трех пожилых рязанцев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Ранее в полицию обратилась 92-летняя рязанка и сообщила, что ей позвонил незнакомец и представился сотрудником полиции. Мошенник действовал по схеме «ваш родственник попал в ДТП» и предлагал откупиться от пострадавших. Он потребовал деньги, а также постельное белье, одежду и домашние тапочки для родственницы, которая якобы в больнице.

Пенсионерка поверила незнакомцу и согласилась передать пакет с бельем, в которое должны быть завернуты 150 тысяч рублей. К ней приехал курьер, который забрал пакет с домашними вещами и деньгами.

Через некоторое время в полицию обратился 95-летний рязанец и сообщил, что стал жертвой обманщиков. Пожилой человек рассказал аналогичную ситуацию, в результате которой у него забрали пакет с постельным бельем и 258 тысячами рублей.

Следователь следственного подразделения отдела МВД России по Советскому району Рязани возбудил по факту мошеннических действий уголовные дела.

Во время расследования полицейские выяснили, что в том и другом случае курьером выступил один и тот же человек. Им оказался 19-летний москвич. Его задержали.

Выяснилось, что молодой человек причастен к еще одному мошенничеству, в результате которого пожилой рязанец передал ему пакет с постельными принадлежностями и 173 тысячами рублей. Возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации, 19-летний москвич нанялся курьером в зарубежный колл-центр. По заданию кураторов он забирал пакеты с бельем и деньгами. Затем, забрав процент от полученных средств, он переводил деньги на указанные ему банковские счета. Пакеты с бельем и одеждой курьер выбрасывал.