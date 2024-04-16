Полицейские задержали курьера телефонных мошенников, обманувших трех пожилых рязанцев

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали курьера телефонных мошенников, обманувших трех пожилых рязанцев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Ранее в полицию обратилась 92-летняя рязанка и сообщила, что ей позвонил незнакомец и представился сотрудником полиции. Мошенник действовал по схеме «ваш родственник попал в ДТП» и предлагал откупиться от пострадавших. Он потребовал деньги, а также постельное белье, одежду и домашние тапочки для родственницы, которая якобы в больнице.

Пенсионерка поверила незнакомцу и согласилась передать пакет с бельем, в которое должны быть завернуты 150 тысяч рублей. К ней приехал курьер, который забрал пакет с домашними вещами и деньгами.

Через некоторое время в полицию обратился 95-летний рязанец и сообщил, что стал жертвой обманщиков. Пожилой человек рассказал аналогичную ситуацию, в результате которой у него забрали пакет с постельным бельем и 258 тысячами рублей.

Следователь следственного подразделения отдела МВД России по Советскому району Рязани возбудил по факту мошеннических действий уголовные дела.

Во время расследования полицейские выяснили, что в том и другом случае курьером выступил один и тот же человек. Им оказался 19-летний москвич. Его задержали.

Выяснилось, что молодой человек причастен к еще одному мошенничеству, в результате которого пожилой рязанец передал ему пакет с постельными принадлежностями и 173 тысячами рублей. Возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации, 19-летний москвич нанялся курьером в зарубежный колл-центр. По заданию кураторов он забирал пакеты с бельем и деньгами. Затем, забрав процент от полученных средств, он переводил деньги на указанные ему банковские счета. Пакеты с бельем и одеждой курьер выбрасывал.