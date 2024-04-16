В Рязани вандалы разрушили часть новых остановок на улице Новоселов
«Отремонтированная по нацпроекту улица Новоселов лишилась почти всех антивандальных стекол на новых остановках», — пожаловались рязанцы.
В Рязани вандалы разрушили часть новых остановок на улице Новоселов. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано в Рязани».
«Отремонтированная по нацпроекту улица Новоселов лишилась почти всех антивандальных стекол на новых остановках», — пожаловались рязанцы.
Автор отметил, что оставшиеся стекла не мылись с момента установки пару лет назад.