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В Рязани суд отказал перевозчику продлить путь маршрутки № 32 до Мехзавода
Суд вынес вердикт, что продление маршрута фактически приведет к ограничению конкуренции перевозчиков и создаст для заявителя преимущество.

В Рязани суд отказал перевозчику продлить путь маршрутки № 32 до Мехзавода. Об этом сообщается на официальной странице Арбитражного суда Рязанской области.

Отмечается, что ИП Попова Е.А. обратилась с заявлением к Управлению транспорта администрации города о признании незаконным отказа в изменении муниципального маршрута № 32 М3 «ул. Новоселов, 60 — Октябрьский городок».

Установлено, что предпринимателю выдали свидетельство об осуществлении перевозок. Продлить его захотели, потому что пассажиропоток был низким, так как маршрут заканчивается в Октябрьском городке и не затрагивает отдаленный поселок Мехзавода. Управление транспорта не согласовало действие.

Суд вынес вердикт, что продление маршрута фактически приведет к ограничению конкуренции перевозчиков и создаст для заявителя преимущество.