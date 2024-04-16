В Рязани Ока понизилась на 24 сантиметра
Уровень воды составляет 497 см относительно нулевой отметки гидрологического поста.
В Рязани Ока понизилась на 24 сантиметра. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
Отмечается, что уровень воды составляет 497 см относительно нулевой отметки гидрологического поста.
- в районе села Старая Рязань уровень воды в Оке понизился на 22 см и составляет 611 см;
- в районе Касимова уровень воды в Оке поднялся на 17 см и составляет 639 см;
- в Мокше у Кадома уровень понизился на один сантиметр и составляет 617 см.
Напомним, накануне от воды освободились 20 приусадебных участков в Борках.