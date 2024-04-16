В России планируют ввести штрафы для водителей электросамокатов

Законопроект внесли в Госдуму.

В России планируют ввести штрафы для водителей электросамокатов. Об этом сообщило ТАСС.

Законопроект внесли в Госдуму. Предполагается, что штраф за пьяную езду и за отказ от медосвидетельствования составит до 30 тысяч рублей, за оставление места ДТП — от четырех до пяти тысяч рублей.

«За превышение скорости при использовании СИМ (средства индивидуальной мобильности. — Прим. ред.) — в размере до пяти тыс. рублей, штраф за езду на электросамокате одновременно нескольких человек — до трех тыс. рублей и за перевозку детей — до пяти тыс. рублей», — заявил член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

При этом для велосипедистов сохранится размер штрафа за пьяное вождение: он составляет от одной до 1,5 тысяч рублей.