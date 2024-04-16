В Подмосковье пропал 15-летний подросток-инвалид

В Подмосковье пропал 15-летний подросток-инвалид. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мальчик пропал 13 апреля во время прогулки в Орехово-Зуеве. Он уехал кататься на велосипеде и исчез. Отмечается, что подросток является ребенком-инвалидом по психическому заболеванию.

В день исчезновения ребенок был одет в зеленый свитер и коричневые брюки. На голове у него была темная кепка, а на ногах — резиновые сапоги. У подростка темно-русые волосы. Он обладает ростом 175 см и худощавым телосложением.

Полиция возбудила уголовное дело по статье об убийстве.