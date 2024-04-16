В Питере мужчина угрожал топором соседу по коммунальной квартире

Уголовное дело направлено в суд.

В Питере мужчина угрожал топором соседу по коммунальной квартире. Об этом во вторник, 16 апреля, написал Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

По информации портала, 23 февраля петербуржец на улице Декабристов, ворвался с топором к соседу и угрожалему убийством. Потерпевший спрятался в шкафу.

По версии обвиняемого, он предположил, что сосед специально спрятал его ключи, из-за этого и совершил нападение. Уголовное дело направили в суд.