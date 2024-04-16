В Пителине мужчина пригрозил разбить стеклянный графин о голову бывшей жены

Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.

В Пителине мужчина пригрозил разбить стеклянный графин о голову бывшей жены. Об этом сообщило региональное УМВД.

В полицию обратилась 45-летняя жительница поселка. Она рассказала, что нетрезвый бывший супруг дома собрался убить ее графином.

На место выехали полицейские и восстановили правопорядок. 44-летнего мужчину препроводили в отдел полиции.

По предварительной информации, 44-летний мужчина и 45-летняя жительница поселка некоторое время назад прекратили семейные отношения, однако продолжили проживать под одной крышей. Брак расстроился из-за злоупотребления спиртным, которое позволял себе мужчина. В тот вечер житель поселка выпил, бывшая супруга сделала ему замечание, упрекнув в неподобающем зрелому возрасту поведении. Нетрезвый мужчина рассердился, схватил стеклянный графин, оставшийся от пожилых родственников, и пригрозил разбить о голову бывшей жены. Испугавшись, женщина выбежала из дома и обратилась за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.