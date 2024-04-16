В Новосибирской области 15 человек отравились суши и роллами

В Новосибирской области 15 человек отравились суши и роллами из доставки «Лососнем». У пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции региона.

Инцидент произошел в Искитиме.

«При проведении внеплановой выездной проверки территориального отдела управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Искитимском районе в связи с регистрацией случаев заболеваний острой кишечной инфекцией у 15 человек, приобретавших роллы и суши в «Лососнем, выявлено, что ИП Шевелева С. А. (владелица доставки) допустила нарушения санитарно-эпидемиологических требований», — указано в сообщении.

Владелицу доставки Светлану Шевелеву признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах. Суд на 90 дней приостановил работу общепита.

Проверка Роспотребнадзора выявила многочисленные нарушения на предприятии, в том числе там не обеспечивали последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья. В нем не было разделочного инвентаря для готовой и сырой продукции, производственных столов, а также бактерицидного оборудования и журнала осмотра на наличие заболеваний кожи рук.