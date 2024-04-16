Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 16
12°
Срд, 17
13°
Чтв, 18
11°
ЦБ USD 93.59 0.15 16/04
ЦБ EUR 99.79 0.06 16/04
Нал. USD 94.00 / 94.68 12/04 13:20
Нал. EUR 101.51 / 95.10 12/04 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
Вчера 12:52
969
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
21 528
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
18 730
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
21 941
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Клепиковском районе осудили двух жителей за употребление наркотиков
Оба нарушителя заплатят штрафы.

В Клепиковском районе осудили двух жителей за употребление наркотиков. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на пресс-службу райсуда.

Установлено, что в августе 2023 года мужчина собрал кусты конопли, высушил и изгоитовил из них запрещенное вещество. Обвиняемый хранил значительный объем наркотика без цели сбыта. Нарушитель полностью признал вину и раскаялся. Ему назначили наказание в виде штрафа 20 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Похожее преступление совершил еще один житель Клепиковского района в сентябре 2023 года. Его поймали сотрудники полиции. Мужчина также сознался и раскаялся в содеянном. Нарушитель должен выплатить штраф — 30 тысяч рублей.