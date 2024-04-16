В Клепиковском районе осудили двух жителей за употребление наркотиков

Оба нарушителя заплатят штрафы.

В Клепиковском районе осудили двух жителей за употребление наркотиков. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщил ИД « Пресса » со ссылкой на пресс-службу райсуда.

Установлено, что в августе 2023 года мужчина собрал кусты конопли, высушил и изгоитовил из них запрещенное вещество. Обвиняемый хранил значительный объем наркотика без цели сбыта. Нарушитель полностью признал вину и раскаялся. Ему назначили наказание в виде штрафа 20 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Похожее преступление совершил еще один житель Клепиковского района в сентябре 2023 года. Его поймали сотрудники полиции. Мужчина также сознался и раскаялся в содеянном. Нарушитель должен выплатить штраф — 30 тысяч рублей.