В Госдуме рассказали, когда в России разблокируют Instagram*

*принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной

Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что в России не разблокируют Instagram* до конца спецоперации. Об этом сообщило издание Ura.ru.

«До конца СВО Instagram* не будет разблокирован 100%. Он был заблокирован, потому что речь шла о легализации призывов убивать российских граждан», — сказал парламентарий во время беседы с участниками Мастерской новых медиа.

*принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной