В Госдуме предложили установить минимальный оклад не ниже МРОТ
Отмечается, что без установления минимальных государственных гарантий оплаты труда невозможно перейти к экономике высоких заработных плат.
В Госдуме предложили установить минимальный оклад не ниже МРОТ. Об этом пишут «
Авторы проекта отмечают, что в настоящее время почти во всех отраслях экономики имеется дефицит квалифицированной рабочей силы.
Как говорится в документе, в таких условиях без установления минимальных государственных гарантий оплаты труда невозможно перейти к экономике высоких заработных плат.