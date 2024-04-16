В Госдуме предложили установить минимальный оклад не ниже МРОТ

Отмечается, что без установления минимальных государственных гарантий оплаты труда невозможно перейти к экономике высоких заработных плат.

В Госдуме предложили установить минимальный оклад не ниже МРОТ. Об этом пишут « Известия ».

Авторы проекта отмечают, что в настоящее время почти во всех отраслях экономики имеется дефицит квалифицированной рабочей силы.

Как говорится в документе, в таких условиях без установления минимальных государственных гарантий оплаты труда невозможно перейти к экономике высоких заработных плат.