В Госдуме предложили разблокировать соцсеть X
Депутат Горелкин считает, что соцсеть могла бы стать эффективным инструментом для распространения контрпропаганды России.
В Госдуме предложили разблокировать соцсеть X. Об этом заявил зампредседателя IT-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин, пишет РИА Новости.
«Я бы разблокировал X, потому что со сменой собственника он действительно стал взвешенным», — процитировало слова депутата издание.
Горелкин считает, что соцсеть могла бы стать эффективным инструментом для распространения контрпропаганды России.