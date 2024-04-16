В Госдуме предложили разблокировать соцсеть X

Депутат Горелкин считает, что соцсеть могла бы стать эффективным инструментом для распространения контрпропаганды России.

В Госдуме предложили разблокировать соцсеть X. Об этом заявил зампредседателя IT-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин, пишет РИА Новости.

«Я бы разблокировал X, потому что со сменой собственника он действительно стал взвешенным», — процитировало слова депутата издание.

Горелкин считает, что соцсеть могла бы стать эффективным инструментом для распространения контрпропаганды России.