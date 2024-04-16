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В Челябинске дети разбили припаркованный автомобиль
Инцидент попал на видео.

В Челябинске дети разбили припаркованный автомобиль. Об этом во вторник, 16 апреля, написали в группе «Тополинка, Тополиная Аллея Челябинск» Вконитакте.

На кадрах девять школьников бросают в Mersedes камни, у машины разбито заднее стекло.

«Вот, уважаемые родители, это ваши дети. Мальчики и девочки этот мерседес стоит уже очень давно, видимо не терпится разрушить всё, воспитанием никто из вас не занимается, и никаких границ нет в голове у ваших детей. Позорище», — написал автор видео.

В комментариях пользователи осудили поведение дебоширов: «Что за ужас?! Я бы каждого нашла, и их родителям так же разбила машину».

Отмечается, что автомобиль стоит на парковке давно, хозяин обещал убрать его в ноябре 2022 года, но так и не сделал этого.