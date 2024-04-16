В Чебоксарах женщина погибла после падения в печь обжига

Следователи назначили проверки, возбуждено уголовное дело.

В Чебоксарах женщина погибла после падения в печь обжига. Об этом сообщили в пресс-службе чувашского следкома.

Несчастный случай произошел на производстве керамических изделий. В ночь с 7 на 8 марта женщина потеряла устойчивость и упала в движущийся механизм печи обжига. Сотрудница погибла на месте происшествия.

«Указанное стало возможным в результате нарушения требований охраны труда сотрудниками предприятия, ответственными за соблюдение техники безопасности», — заявили в ведомстве.

Следователи проводят проверку. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего к расследованию привлечены сотрудники Государственной инспекции труда.

Фото: СУ СКР по Чувашии