В центре Москвы подростки забили прохожего до смерти

В центре Москвы подростки забили до смерти прохожего. Об этом сообщило РИА Новости .

Инцидент произошел 11 апреля на Малом Златоустинском переулке.

По данным следствия, трое фигурантов напали на 35-летнего мужчину и избили его. После этого один из обвиняемых похитил у потерпевшего мобильный телефон. От полученных травм мужчина умер. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и грабеже.

«В кратчайшие сроки установлены фигуранты преступлений. Ими оказались трое подростков 2006 и 2008 года рождения. Молодые люди задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, им предъявлено обвинение. Вину в инкриминированном деянии фигуранты признали частично», — указали в ведомстве. Следствие попросит Басманный райсуд об аресте обвиняемых.