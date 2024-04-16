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Умер призер Олимпийских игр 2000 года по спортивной ходьбе Владимир Андреев
Ему было 57 лет.

Умер призер Олимпийских игр 2000 года по спортивной ходьбе Владимир Андреев. Об этом сообщило издание «МК» со ссылкой на Министерство спорта Чувашии.

Андрееву было 57 лет. Причина смерти неизвестна. Минспорт республики выразил соболезнования родным и близким спортсмена.

За свою карьеру Андреев был чемпионом СССР и России, обладателем бронзовой медали чемпионата Европы и серебряной награды чемпионата мира. Спортсмен участвовал в трех олимпиадах. В Сиднее в 2000 году он выиграл бронзовую медаль.