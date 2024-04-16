Стартовала бизнес-миссия Рязанской области в Китай

В понедельник, 15 апреля, стартовала бизнес-миссия Рязанской области в Китай. Делегация региона во главе с губернатором Павлом Малковым принимает участие в официальных мероприятиях, а также в 135-й Кантонской ярмарке ― самой крупной торговой выставке в КНР. В экспозиции представлены портативные зарядные станции и приборы технического контроля от «Техмашпром» и «Квантрон Групп».

Кроме этого, в бизнес-миссии принимают участие восемь рязанских экспортно-ориентированных компаний, представляющих строительную и пищевую отрасль, АПК, медицину, производство приборов и оборудования для контроля окружающей среды. Они проведут В2 В переговоры с потенциальными китайскими партнерами в Шанхае и Гуанчжоу.

Как пояснили в Рязанском центре экспорта Агентства развития бизнеса, многие из компаний уже несколько лет успешно продают свою продукцию на рынок Китая, но хотят расширить возможности сбыта. Другие же делают первые шаги в экспорте в КНР и ищут потенциальных покупателей.

В первый день представители бизнеса посетили выставочный павильон Российского центра экспорта в Шанхае.

По словам сотрудников РЦЭ, рязанская компания договаривается о размещении своей продукции в этом павильоне. Еще несколько также заинтересовались такой возможностью.