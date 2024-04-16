Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 16
13°
Срд, 17
12°
Чтв, 18
12°
ЦБ USD 94.07 0.48 17/04
ЦБ EUR 99.93 0.14 17/04
Нал. USD 94.00 / 94.68 12/04 13:20
Нал. EUR 101.51 / 95.10 12/04 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
Вчера 12:52
1 143
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
21 627
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
19 349
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
22 532
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанская полиция ищет свидетелей четырех ДТП
Информация появилась на сайте регионального УМВД.

Рязанская полиция ищет свидетелей нескольких ДТП. Информация появилась на сайте регионального УМВД.

Первое ДТП произошло 18 ноября 2023, примерно в 17:40, около дома № 5 по улице Большой в Рязани. По предварительной информации, 66-летний местный житель на Skoda Octavia сбил 75-летнюю рязанку. В результате пешехода с травмами доставили в больницу.

Еще один наезд произошел 2 ноября 2023 года, примерно в 19:19, около дома № 20В/1 по Ряжскому шоссе в Рязани. Предварительно, 40-летняя женщина на «ВАЗ 21103» сбила 40-летнюю рязанку. Женщину доставили в медучреждение.

31 октября 2023 года, примерно в 19:30, около дома № 13 по Касимовскому шоссе в Рязани, 27-летний мужчина на Lada Kalina наехал на 46-летнего рязанца. В результате пешеход получил травмы, его доставили в больницу.

Также полиция ищет свидетелей ДТП, случившегося 16 декабря 2023 года, примерно в 17:30, на 166 километре трассы М-5 «Урал». Предварительно, между собой столкнулись три автомобиля — Mercedes Benz 1223 под управлением 49-летнего жителя Ульяновской области, Renault Sandero под управлением 43-летней жительницы Рыбновского района и Hyundai Solaris под управлением 44-летнего жителя Московской области. В результате пострадали водитель Renault и его пассажиры в возрасте 23 лет и 10 месяцев.

Тех, кто что-то знает о ДТП, просят обращаться в Отдел № 4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1 или по телефону +7 (4912) 29-72-56.