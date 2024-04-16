Рязанская полиция ищет свидетелей четырех ДТП

Рязанская полиция ищет свидетелей нескольких ДТП. Информация появилась на сайте регионального УМВД.
Первое ДТП произошло 18 ноября 2023, примерно в 17:40, около дома № 5 по улице Большой в Рязани. По предварительной информации, 66-летний местный житель на Skoda Octavia сбил 75-летнюю рязанку. В результате пешехода с травмами доставили в больницу.
Еще один наезд произошел 2 ноября 2023 года, примерно в 19:19, около дома № 20В/1 по Ряжскому шоссе в Рязани. Предварительно, 40-летняя женщина на «ВАЗ 21103» сбила 40-летнюю рязанку. Женщину доставили в медучреждение.
31 октября 2023 года, примерно в 19:30, около дома № 13 по Касимовскому шоссе в Рязани, 27-летний мужчина на Lada Kalina наехал на 46-летнего рязанца. В результате пешеход получил травмы, его доставили в больницу.
Также полиция ищет свидетелей ДТП, случившегося 16 декабря 2023 года, примерно в 17:30, на 166 километре трассы М-5 «Урал». Предварительно, между собой столкнулись три автомобиля — Mercedes Benz 1223 под управлением 49-летнего жителя Ульяновской области, Renault Sandero под управлением 43-летней жительницы Рыбновского района и Hyundai Solaris под управлением 44-летнего жителя Московской области. В результате пострадали водитель Renault и его пассажиры в возрасте 23 лет и 10 месяцев.
Тех, кто что-то знает о ДТП, просят обращаться в Отдел № 4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1 или по телефону