Рязанская полиция ищет свидетелей четырех ДТП

Информация появилась на сайте регионального УМВД.

Рязанская полиция ищет свидетелей нескольких ДТП. Информация появилась на сайте регионального УМВД.

Первое ДТП произошло 18 ноября 2023, примерно в 17:40, около дома № 5 по улице Большой в Рязани. По предварительной информации, 66-летний местный житель на Skoda Octavia сбил 75-летнюю рязанку. В результате пешехода с травмами доставили в больницу.

Еще один наезд произошел 2 ноября 2023 года, примерно в 19:19, около дома № 20В/1 по Ряжскому шоссе в Рязани. Предварительно, 40-летняя женщина на «ВАЗ 21103» сбила 40-летнюю рязанку. Женщину доставили в медучреждение.

31 октября 2023 года, примерно в 19:30, около дома № 13 по Касимовскому шоссе в Рязани, 27-летний мужчина на Lada Kalina наехал на 46-летнего рязанца. В результате пешеход получил травмы, его доставили в больницу.

Также полиция ищет свидетелей ДТП, случившегося 16 декабря 2023 года, примерно в 17:30, на 166 километре трассы М-5 «Урал». Предварительно, между собой столкнулись три автомобиля — Mercedes Benz 1223 под управлением 49-летнего жителя Ульяновской области, Renault Sandero под управлением 43-летней жительницы Рыбновского района и Hyundai Solaris под управлением 44-летнего жителя Московской области. В результате пострадали водитель Renault и его пассажиры в возрасте 23 лет и 10 месяцев.