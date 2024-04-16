Рязанская область вошла в топ-10 рейтинга по перспективности трудоустройства

Лидером рейтинга во II квартале 2024 года стал Татарстан, он набрал 76,59 балла.

Рязанская область вошла в топ-10 рейтинга по перспективности трудоустройства. Рейтинг составили специалисты hh.ru, его публикуют « Известия ».

Лидером рейтинга во II квартале 2024 года стал Татарстан, он набрал 76,59 балла.

Также в топ-10 вошли Амурская область (76,45 балла), Еврейская АО (75,10), Забайкальский край (75,07), Нижегородская область (74,65), Рязанская область (74,54), Ленинградская область (74,32), Воронежская область (74,20), Санкт-Петербург (74,19) и Свердловская область (74,03).

Отмечается, что при составлении рейтинга специалисты учли уровень предлагаемой заработной платы и то, как она соотносится с прожиточным минимумом, также учитывался уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места, уровень безработицы и стремление жителей региона переехать куда-либо ради трудоустройства.