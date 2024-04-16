Рязанцы сообщили о мужчине, который приставал к девочке на улице

«Сегодня шли по улице Новоселов у дома № 24 и увидели, как к девушке, которой на вид лет 16, пристает мужчина. Пытался к ней приблизиться, посылал ей воздушные поцелуи и Бог знает, что говорил. Девушка была в шоке, просила его остановиться», — рассказали очевидцы.

Рязанцы сообщили о мужчине, который приставал к подростку на улице Новоселов. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщает Telegram-канал «Рязань Происшествия».

«Сегодня шли по улице Новоселов у дома № 24 и увидели, как к девушке, которой на вид лет 16, пристает мужчина. Пытался к ней приблизиться, посылал ей воздушные поцелуи и Бог знает, что говорил. Девушка была в шоке, просила его остановиться», — рассказали очевидцы.

По их словам, мужчина увидел приближающихся людей и скрылся.

«Девушки, будьте аккуратнее, а родителям советую провести беседу со своими чадами о том, что делать в данных ситуациях», — заключил автор.