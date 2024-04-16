Рязанцев предупредили о неизвестных, которые травят собак в Дядькове

По словам автора, в Дядькове неизвестные отравили уже 3 или 4 собак.

Рязанцев предупредили о неизвестных, которые травят собак в Дядькове. Пост об этом появился в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».

По словам автора, в Дядькове неизвестные отравили уже 3 или 4 собак.

«Сначала они бегают как ненормальные, потом начинаются судороги, пена изо рта. Потом кидаются на людей. Если кто-то живет в Дядькове, то надевайте на собак намордники и поводки», — уточнил автор.