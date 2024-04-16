Рязанцам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях апреля

В областном центре предлагают зарплату 140 тысяч рублей арматурщику кузовного цеха. Ищут сотрудника с опытом работы от одного года.

Рязанцам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях апреля. Об этом пишет SuperJob.

В областном центре предлагают зарплату 140 тысяч рублей арматурщику кузовного цеха. Ищут сотрудника с опытом работы от одного года.

На втором месте — вакансия главного инженера с зарплатой от 100 тысяч. Кандидат должен иметь техническое образование.

Далее вакансия инженера-конструктора. Ему готовы платить 100 тысяч рублей. Будущий сотрудник должен иметь опыт работы от пяти лет и высшее образование.

В топ также вошли: монтажник металлоконструкций, менеджер по продажам, руководитель высшего и среднего звена, IT-специалисты, водители.