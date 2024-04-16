Россиян предупредили о новой схеме мошенничества «Отказ от спама»

Отмечается, что звонят от имени банков и предлагают людям отказаться от спама и предложений по оформлению кредитных карт.

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества «Отказ от спама». Об этом пишут « Известия ».

Отмечается, что звонят от имени банков и предлагают людям отказаться от спама и предложений по оформлению кредитных карт.

Сначала они просят сказать им код из СМС. Сделать это нужно якобы для подтверждения. Однако на самом деле цифры нужны мошенникам для получения доступа к «Госуслугам».

Тем самым они получают доступ к личной информации.