Россиян предупредили о новой схеме мошенничества «Отказ от спама»
Отмечается, что звонят от имени банков и предлагают людям отказаться от спама и предложений по оформлению кредитных карт.
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества «Отказ от спама». Об этом пишут «
Отмечается, что звонят от имени банков и предлагают людям отказаться от спама и предложений по оформлению кредитных карт.
Сначала они просят сказать им код из СМС. Сделать это нужно якобы для подтверждения. Однако на самом деле цифры нужны мошенникам для получения доступа к «Госуслугам».
Тем самым они получают доступ к личной информации.